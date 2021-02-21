Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Испании пресекли деятельность банды, торговавшей женщинами из России

21.2.2021 16:16

Фото: wildrome.ru



Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся доставкой и сексуальной эксплуатацией женщин из РФ.



Как передают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление ведомства, в рамках этого дела задержаны семнадцать человек.



Расследование проводилось с участием Европейской полицейской организации (Europol), указано в сообщении. Дело возбудили после того, как в полицию за помощью смогла обратиться одна из пострадавших женщин.



Установлено, что жертвами преступной банды становились жительницы РФ, искавшие работу в Европе. Злоумышленники приглашали их в Испанию, обещая помочь в трудоустройстве. Однако вместо легальной работы женщин сразу после приезда в королевство заставляли заниматься проституцией.



По этому делу испанские правоохранители в общей сложности задержали уже семнадцать человек. В полицейской спецоперации было задействовано несколько сотен сотрудников. У подозреваемых изъяты 16 тыс. евро наличными, два автомобиля, компьютеры и гаджеты, драгоценности и фальшивые документы.



Автор: Злата Богатова

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