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МЧС сообщает о повторном перекрытии движения по Крымскому мосту
12:57
Фото: rustur.ru
Движение автотранспорта по Крымском мосту вновь было перекрыто в обоих направлениях.
Соответствующее уведомление появилось на официальном сайте МЧС Республики Крым.
По данным регионального ведомства, по причине неблагоприятных погодных условий "движение через Крымский мост закрыто с обеих сторон". Как информирует МЧС Республики Крым, меры были предприняты в 09:30 по местному времени.
Сейчас активно продолжаются мероприятия по скорейшей "ликвидации сложившейся ситуации".
Как пояснили в ГИБДД Крыма, автотранспорт, следующий к Крымскому мосту, перенаправляется на старую дорогу Симферополь — Феодосия. Сотрудники инспекции предпринимают усилия, чтобы избежать образования пробок на трассе "Таврида", сообщает "РИА Новости Крым".
Сегодня утром Крымский мост впервые был перекрыт из-за погодных условий: возникли сложности в связи с сильным снегопадом и налипания мокрого снега. Железнодорожная часть моста при этом не перекрывалась. Региональные службы незамедлительно приступили к работам по очистке дорожного полотна.
Позднее в республиканском главке МЧС информировали о том, что движение автотранспорта по мосту уже частично возобновлено. Однако в управлении федеральных автомобильных дорог "Тамань", которое является оператором автодорожной части Крымского моста, эти сведения не подтвердили. По данным управления, движение пока еще не было открыто, передает "РИА Новости".
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