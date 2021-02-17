Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Латвии запретили въезд Владимиру Соловьеву

16:41

Фото: mk.ru



Журналисту и телеведущему Владимиру Соловьеву запрещен въезд в Латвию, заявил глава министерства иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.



Министр оставил соответствующее сообщение на своих официальных страницах в соцсетях Facebook и Twitter.



Латвийские власти внесли в список лиц, которым запрещается въезд в страну, известного российского журналиста и ведущего канала "Россия 1" Владимира Соловьева. По словам Эдгарса Ринкевичса, он принял такое решение на основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции. Сообщив о том, что Соловьеву запрещается въезд в Латвию, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что для его государства "не приемлема глорификация нацизма в любой форме".



Статья, которую упомянул глава латвийского МИД, допускает подобный запрет в случаях, когда иностранные граждане могут создавать угрозу для госбезопасности или общественного порядка и безопасности, а также по прибытии в страны способны "препятствовать досудебному расследованию или работе правоохранительных учреждений" по раскрытию преступлений.



Владимир Соловьев, прокомментировав новость, отметил, что пока не знает, как это может повлиять на его жизнь. По словам журналиста, в Прибалтике он "не был лет сто", поэтому решение Латвии вряд ли сыграет какую-то роль. Вместе с тем, "это вопрос личного оскорбления", - цитирует ведущего РБК.



По словам журналиста, в его программе не было и "речи о реабилитации нацизма". Соловьев подчеркнул, что указывал лишь на то, что "оправдания поступкам нацистов быть не может", независимо от каких-либо личных качеств конкретного исторического деятеля.



Автор: Злата Богатова

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