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Матвиенко с возмущением отреагировала на слухи о размере ее пенсии
15:36
Фото: rbsmi.ru
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с возмущением высказалась по поводу распространившихся слухов о якобы "баснословном" размере ее пенсии.
Подобные сведения она назвала безобразием. Такого рода мифы и фейки нужно обязательно опровергать, предоставляя людям достоверную информацию, подчеркнула Матвиенко.
По словам Валентины Матвиенко, она не может не отреагировать на недостоверные сведения, которые распространяются в последнее время о "каких-то баснословных" размерах пенсий российских чиновников, депутатов и сенаторов. Речь об этом шла в ходе сегодняшнего пленарного заседания верхней палаты.
Как рассказала Матвиенко, она "из интернета узнала" о собственной пенсии, якобы составляющей в 450 тысяч. Подчеркнув, что ее "декларация открыта", спикер Совфеда назвала размер выплат. Учитывая почти полувековой трудовой стаж, она получает пенсию в размере 25 тыс. рублей.
Следует думать, как передавать людям "достоверную информацию", чтобы впредь не возникали подобные "мифы, слухи и не шла дискредитация" тех, кто работает во власти, сказала Матвенко. Она подчеркнула, что представители руководства страны "много делают" для улучшения качества жизни россиян.
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