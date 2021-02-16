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Лавров прокомментировал заявления Вашингтона о вакцине «Спутник V»
16.2.2021 20:27
Фото: wildrome.ru
Печальным назвал призыв Соединенных Штатов с подозрением воспринимать "Спутник V" российский министер иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, подобные действия Вашингтона вызывают сожаление.
В Вашингтоне распространение созданной в РФ вакцины от коронавируса "Спутник V" пытаются связать с неким "геополитическим замыслом", и это вызывает сожаление, отметил глава отечественного дипломатического ведомства Сергей Лавров. Министр при этом подчеркнул, что Москва никогда не "дружила" с другими государствами "против кого-то".
Прокомментировав реплики представителей новой администрации Соединенных Штатов, Лавров сказал, что такого рода заявления имеют место, когда "нечего противопоставить" нормальным дружеским взаимосвязям на международном уровне, и это печально. По словам министра, российские власти всегда исходят из взаимной симпатии с зарубежными партнерами.
Ранее официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки выразила обеспокоенность в связи с тем, что Россия и Китай якобы предпринимают попытки использовать разработанные ими вакцины против коронавируса для достижения собственных дипломатических целей. Псаки подчеркнула, что американское руководство внимательно отслеживает ситуацию.
Напомним, не так давно препарату, который был разработан в России, дали высокую оценку в Германии. Колумнист Die Welt Жак Шустер сравнил "Спутник V" с достижениями космонавтики советского периода, расценив наименование препарата как отсылку к запуску первого спутника. Он также одобрил решение Москвы начать использование вакцины до момента публикации окончательных данных.
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