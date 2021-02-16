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Чемпиона РФ по кикбоксингу арестовали за перестрелку в Москве
16.2.2021 07:37
Фото: mir24.tv
После инцидента в "Москва-Сити" титулованного спортсмена арестовали на срок до 18 мая по решению столичного Басманного суда.
По данным российских СМИ, Саида Асадулаева обвиняют по статье о хулиганстве, которое было совершено с использованием оружия.
Столичный Басманный суд вынес решение об аресте Саида Асадулаева, который может оказаться причастен к перестрелке в башне "Око". Инцидент в деловом центре "Москва-Сити" случился осенью 2018 года. Впоследствии обладатель титула чемпиона России по кикбоксингу продолжал скрываться от правоохранительных органов.
Как пишет газета "Коммерсант", Асадулаева обвиняют в том, что он непосредственно участвовал в перестрелке. Какие-либо другие подробности об обстоятельствах случившегося пока не приводятся.
25-летний Саид Асадулаев завоевал титул чемпиона России по кикбоксингу в 2013 году. Спортсмен в тот период выступал в весе до 75 кг. Кроме того, Асадулаев два раза одерживал победу в чемпионате Москвы по тайскому боксу, выигрывая соревнования в 2010 и 2013 годах.
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