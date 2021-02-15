Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названа причина гибели отца с ребенком в Москве

15.2.2021 19:04

Фото: vk.com



За несколько часов до гибели мужчины с ребенком, которые были найдены мертвыми на юго-западе Москвы, семья попала в ДТП. О случившемся сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах российской столицы.



По предварительным данным, мужчина после гибели жены мог решиться на отчаянный шаг, забрав с собой ребенка. Смертельная авария произошла ранним утром минувшего воскресенья, 14 февраля. Примерно в 6.00 житель Москвы, ехавший с супругой и дочкой на автомобиле Hyundai Starex по Киевскому шоссе, потерял управление. Машина въехала в "Камаз" с полуприцепом, остановившийся из-за спущенного колеса.



В результате ДТП женщина от полученных ранений погибла. Водитель и его дочка не пострадали. Вскоре после аварии мужчина связался со своим отцом и сообщил, что с ним и его пятилетним ребенком может что-то произойти, т.к. они попали в смертельное ДТП.



Отец пгибшего мужчины начал немедленно обзванивать знакомых. Позже именно от них поступил сигнал в полицию. При обращении в правоохранительные органы указывалось, что москвич с маленькой дочерью ушел из дома, не взяв с собой мобильный телефон и документы. Через четыре часа на козырьке одного из домов по проспекту Вернадского нашли тела погибших мужчины и ребенка.



Ранее ГСУ СКР по столице возбудило уголовное дело по факту убийства ребенка. В рамках начатого расследования состоится посмертная психолого-психиатрическая экспертиза мужчины. Кроме того, после гибели девочки проводит проверку прокуратура.



Автор: Злата Богатова

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