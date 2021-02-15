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В Чувашии построят часовню в память о сотне сгоревших детей
15.2.2021 12:43
Фото: vk.com
Часовню в память о жертвах Эльбарусовской трагедии, случившейся в 1961 году и унесшей жизни более ста детей, создадут на территории Марпосадского района Чувашии. Об этом депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал в ходе заседания Высшего экономического совета, передает ИА REGNUM.
В этом году жители Мариинско-Посадского района будут отмечать скорбный "юбилей": прошло уже почти шестьдесят лет со дня трагедии в селе Эльбарусово, где при пожаре в школе погибли множество детей. Местные жители в последние годы уже не раз поднимали "вопрос о небольшой часовне рядом со сгоревшей школой", пояснил Анатолий Аксаков. Кроме того, предполагается обновить памятник.
Трагедия случилась 5 ноября 1961 года, когда в школе деревни Эльбарусово проводили праздничный концерт. Рядом со зданием стояла будка для бензинового двигателя, который по указанию директора школы ремонтировал учитель физики. Во время этих работ легковоспламеняющаяся жидкость разлилась по полу и вытекла в коридор.
Пожар начался в самый разгар торжественного мероприятия, когда учитель физики и двое помогавших ему старшеклассников готовились показать детям кинофильм. После нарушения правил пожарной безопасности вспыхнул разлившийся бензин, а потом произошел взрыв.
Пламя распространялось очень быстро и вскоре смогло охватило практически всю деревянную школу. В панике вырваться из здания смогла лишь примерно половина из тех, кто пришел на праздник. Жертвами пожара тогда стали 110 человек, большинство из которых - дети, в том числе, дошкольного возраста. Своих родных потеряли 80 семей Эльбарусово и нескольких близлежащих деревень.
Тела погибших были захоронены в общей могиле на следующий день. Среди тех, кто присутствовал на траурной церемонии, были лишь самые ближайшие родственники. В 1994 году на месте этих трагических событий создали мемориал.
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