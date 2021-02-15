Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Северном флоте выясняют причины инцидента с самолетом Ту-142

15.2.2021 07:08

Фото: comasscrewing.ru



Комиссия Северного флота (СФ) приступила к работе, устанавливая обстоятельства инцидента с самолетом Ту-142, передает агентство "Интерфакс".



ЧП случилось накануне, 14 февраля, когда воздушное судно выполняло плановый полет.



В процессе выполнения планового полета у воздушного судна Ту-142 сработал датчик неисправности одного из четырех двигателей. В результате командир экипажа самолета, прекратив выполнение стоявшего перед ним в тот момент задания, благополучно посадил Ту-124 на аэродроме вылета, сообщается со ссылкой на пресс-службу СФ.



Причины и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить членам комиссии Северного флота, которые уже приступили к работе на месте происшествия.



Ранее агентство информировало об аварийном приземлении дальнего самолета противолодочной обороны в Вологодской области. Отмечалось, что Ту-142, являющийся одним из самых больших в мире, совершил посадку в связи с отказом двигателя.



Воздушное судно Ту-142 предназначено для ведения борьбы с подлодками возможного противника, формирования противолодочных рубежей большой протяженности и контроля за ними в течение продолжительного времени.



Автор: Злата Богатова

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