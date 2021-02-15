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На Северном флоте выясняют причины инцидента с самолетом Ту-142


15.2.2021 07:08
На Северном флоте выясняют причины инцидента с самолетом Ту-142Фото: comasscrewing.ru

Комиссия Северного флота (СФ) приступила к работе, устанавливая обстоятельства инцидента с самолетом Ту-142, передает агентство "Интерфакс".

ЧП случилось накануне, 14 февраля, когда воздушное судно выполняло плановый полет.

В процессе выполнения планового полета у воздушного судна Ту-142 сработал датчик неисправности одного из четырех двигателей. В результате командир экипажа самолета, прекратив выполнение стоявшего перед ним в тот момент задания, благополучно посадил Ту-124 на аэродроме вылета, сообщается со ссылкой на пресс-службу СФ.

Причины и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить членам комиссии Северного флота, которые уже приступили к работе на месте происшествия.

Ранее агентство информировало об аварийном приземлении дальнего самолета противолодочной обороны в Вологодской области. Отмечалось, что Ту-142, являющийся одним из самых больших в мире, совершил посадку в связи с отказом двигателя.

Воздушное судно Ту-142 предназначено для ведения борьбы с подлодками возможного противника, формирования противолодочных рубежей большой протяженности и контроля за ними в течение продолжительного времени.

Автор: Злата Богатова

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