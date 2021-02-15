ИнтерНовости - новости в стране и мире
Посольство Китая заявило о деструктивном влиянии США на работу ВОЗ
Посольство Китая заявило о деструктивном влиянии США на работу ВОЗ
Омбудсмен рассказала о девочке, которую нашли мертвой в Петербурге
Омбудсмен рассказала о девочке, которую нашли мертвой в Петербурге
Москвичка отдала «парапсихологам» 1,7 млн рублей
Москвичка отдала «парапсихологам» 1,7 млн рублей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Перенесшим COVID-19 рекомендуют поставить прививкуПеренесшим COVID-19 рекомендуют поставить прививку
В ДНР при покушении на командира батальона милиции ранена его дочьВ ДНР при покушении на командира батальона милиции ранена его дочь
Медведев прокомментировал фото фонарей в день акции сторонников НавальногоМедведев прокомментировал фото фонарей в день акции сторонников Навального
В Новосибирске и Томске задержали подозреваемых в финансировании боевиковВ Новосибирске и Томске задержали подозреваемых в финансировании боевиков
Рейтинг российских регионов по качеству жизни снова возглавили Москва и ПетербургРейтинг российских регионов по качеству жизни снова возглавили Москва и Петербург

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...
Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Рейтинг российских регионов по качеству жизни снова возглавили Москва и Петербург


15.2.2021 06:30
Рейтинг российских регионов по качеству жизни снова возглавили Москва и ПетербургФото: livejournal.com

Москва и Санкт-Петербург как и прежде возглавили рейтинг российских регионов по уровню качества жизни.

С результатами соответствующего исследования знакомит сегодня РИА Новости.

Как стало известно, из ста возможных баллов Москва получила 82,16 балла, а Северная столица — 80,63. Замыкает тройку Подмосковье с 76,07 баллами.

Среди регионов РФ с довольно высокими показателями также оказались Белгородская и Ленинградская области, Краснодарский край и Татарстан, а также Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО — Югра).

В самом конце этого списка оказались Карачаево-Черкесия, Забакалье и Тыва.

При подготовке рейтинга комплексно учитывались десятки показателей, дающие представление о фактическом состоянии разных аспектов условий жизни, включая ситуацию в социальной сфере.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

Фильм российского режиссера «Гунда» включен в шорт-лист «Оскара»Фильм российского режиссера «Гунда» включен в шорт-лист «Оскара»
В Самаре выясняют обстоятельства смерти двух школьницВ Самаре выясняют обстоятельства смерти двух школьниц
Биткоин в первый раз достиг уровня $47 тысячБиткоин в первый раз достиг уровня $47 тысяч
В Иране открестились от записи с версиями о гибели украинского BoeingВ Иране открестились от записи с версиями о гибели украинского Boeing
Эксперты ВОЗ усомнились в лабораторном происхождении COVID-19Эксперты ВОЗ усомнились в лабораторном происхождении COVID-19

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru