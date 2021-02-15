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Рейтинг российских регионов по качеству жизни снова возглавили Москва и Петербург
15.2.2021 06:30
Фото: livejournal.com
Москва и Санкт-Петербург как и прежде возглавили рейтинг российских регионов по уровню качества жизни.
С результатами соответствующего исследования знакомит сегодня РИА Новости.
Как стало известно, из ста возможных баллов Москва получила 82,16 балла, а Северная столица — 80,63. Замыкает тройку Подмосковье с 76,07 баллами.
Среди регионов РФ с довольно высокими показателями также оказались Белгородская и Ленинградская области, Краснодарский край и Татарстан, а также Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО — Югра).
В самом конце этого списка оказались Карачаево-Черкесия, Забакалье и Тыва.
При подготовке рейтинга комплексно учитывались десятки показателей, дающие представление о фактическом состоянии разных аспектов условий жизни, включая ситуацию в социальной сфере.
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