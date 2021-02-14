Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола

14.2.2021 21:08

Фото: alluremedia.com.au



В Гвинее официально объявлено о начале эпидемии заболевания, вызываемого вирусом Эбола (БВВЭ).



Как передает портал Guinee114 со ссылкой на заявление правительства, вспышка заболевания зафиксирована на юго-востоке страны.



Лабораторные тесты подтвердили наличие вируса в крови человек, которые скончались в течение последних двух недель. В скором времени ожидается поступление результатов еще одного исследования, сообщает ТАСС. Сведений о том, сколько человек могут быть заражены, пока нет.



Известно, что случаи инфицирования были подтверждены в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке. Сразу после этого власти страны были вынуждены сделать официальное объявление об эпидемии этого заболевания. В документе правительства указано, что в воскресенье, 14 февраля, провели кризисное совещание во главе с министром здравоохранения. В результате было принято решение о введении мер, направленных на противодействие эпидемии, в том числе, оперативном выявлении и изоляции всех контактных лиц.



По официальным данным, которые приводят власти, первый летальный исход зафиксировали в городе Гуеке еще в последних числах минувшего января. На следующий день после смерти медсестры там выявили семь человек, которые могут быть инфицированы. Все эти люди, в том числе, житель столицы страны Конакри, присутствовали на похоронах женщины.



Автор: Злата Богатова

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