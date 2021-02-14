Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Стокгольме призвали к давлению на ФРГ из-за «Северного потока — 2»

14.2.2021 18:04

Фото: ekspres.net



Депутат шведского парламента Бьерн Седер призвал оказать давление на Берлин из-за строительства газопровода "Северный поток - 2". Соответствующее письмо представитель оппозиционной правой партии "Шведские демократы" направил главе внешнеполитического ведомства королевства Анн Линде.



Создание ведущего в Германию газопровода "Северный поток — 2" представляет собой угрозу политике безопасности, ведь это сделает Европу зависимой от российского газа, считает Бьерн Седер. Текст его письма цитирует RT.



По мнению Седера, Брюсселю следует предпринять определенные шаги, отреагировав на ситуацию с блогером Алексеем Навальным и решению Москвы выслать трех европейских дипломатов из страны. Требуют ответных действий Евросоюза и якобы происходившие в последнее время случаи "насилия режима", которому подвергались участники несанкционированных мероприятий в РФ. В качестве возможной реакции Седер предлагает противодействовать созданию "Северного потока — 2".



Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что в Москве исходят из готовности к разрыву отношений с Евросоюзом. По его словам , такой сценарий не исключен при очередном объявлении санкций, которые могут создавать риски для отечественной экономики, включая наиболее чувствительные сферы. Власти РФ не хотели бы "изолироваться от мировой жизни", однако необходимо сохранять готовность к подобному развитию ситуации.



Автор: Злата Богатова

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