|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Москвичка отдала «парапсихологам» 1,7 млн рублей
14.2.2021 17:09
Фото: vk.com
В российской столице возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
Неизвестные, выдававшие себя за "парапсихологов", выманили у жительницы Москвы 1,7 млн рублей, передает ТАСС.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах города уточняется, что от действий мошенников пострадала гражданка 1968 г.р. Она отдала крупную сумму денег неизвестным, которые представились сотрудниками "Международного центра парапсихологии".
Позднее женщина обратилась в полицию. По итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Установлено, что злоумышленники выразили готовность решить проблемы москвички, рассказав о проведении неких обрядов. Затем они указали банковский счет, на который потерпевшая и перевела свыше 1,7 млн рублей. Как только сумма была списана с ее счета, мошенники перестали выходить на связь.
Полиция также выяснила, что организации, в которую женщина пыталась обратиться за помощью, по адресу регистрации нет.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|