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Москвичка отдала «парапсихологам» 1,7 млн рублей


14.2.2021 17:09
Москвичка отдала «парапсихологам» 1,7 млн рублейФото: vk.com

В российской столице возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Неизвестные, выдававшие себя за "парапсихологов", выманили у жительницы Москвы 1,7 млн рублей, передает ТАСС.

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах города уточняется, что от действий мошенников пострадала гражданка 1968 г.р. Она отдала крупную сумму денег неизвестным, которые представились сотрудниками "Международного центра парапсихологии".

Позднее женщина обратилась в полицию. По итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Установлено, что злоумышленники выразили готовность решить проблемы москвички, рассказав о проведении неких обрядов. Затем они указали банковский счет, на который потерпевшая и перевела свыше 1,7 млн рублей. Как только сумма была списана с ее счета, мошенники перестали выходить на связь.

Полиция также выяснила, что организации, в которую женщина пыталась обратиться за помощью, по адресу регистрации нет.

Автор: Злата Богатова

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