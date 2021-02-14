Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин: Люди пошли на протестные акции из-за накопившейся усталости

14.2.2021 15:11

Фото: aif.ru



Российский президент Владимир Путин считает, что протестные акции в РФ происходили на фоне раздражения, которое накопилось вследствие пандемии коронавируса.



Глава государства говорил о недавних мероприятиях в поддержку Алексея Навального в ходе встречи с руководителями отечественных СМИ.



Как подчеркнул президент России Владимир Путин, люди становились участниками протестных акций не только "из-за этого фигуранта". По мнению главы государства, в РФ, как и по всему миру, у многих сейчас "возникает усталость", накапливается недовольство и раздражение, в том числе, в отношении их уровня доходов и условий, в которых они вынуждены жить. Подобное происходит на фоне продолжающейся пандемии, пояснил Путин в ходе встречи с руководителями СМИ.



Фрагменты мероприятия, организованного в формате видеоконференции, показывались по каналу "Россия-24" (ВГТРК). В ходе этой встречи Путин также пояснил, что люди обычно склонны винить руководство, когда начинают жить хуже, и с этим ничего не поделать.



Глава РФ при этом констатировал, что создавшейся ситуацией сейчас пытаются пользоваться и в Европе, в Соединенных Штатах, других государствах. По словам Путина, в текущей обстановке властям необходимо запастись терпением и стараться работать ритмично, не заливая проблемы деньгами.



Автор: Злата Богатова

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