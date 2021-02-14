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Путин не исключил отключение зарубежных интернет-сервисов


14.2.2021 06:05
Путин не исключил отключение зарубежных интернет-сервисовФото: smi2.net

При враждебных действиях в адрес России не исключены меры различного воздействия на иностранные интернет-сервисы вплоть до их отключения, допустил глава РФ Владимир Путин. Российский президент говорил об этом на встрече с руководителями отечественных СМИ. Некоторые фрагменты этого мероприятия показывались в эфире канала "Россия 24".

Как отметил Владимир Путин, он не хотел бы "что-то искусственно свинчивать и закручивать". Вместе с тем, не исключено принятие мер в отношении зарубежных интернет-платформ. По словам президента, подобное произойдет в случае враждебных действий, направленных против РФ. "Неприкрытые атаки извне" в обязательном порядке повлекут за собой соответствующую реакцию руководства страны, подчеркнул российский лидер.

Глава РФ при этом пояснил, что власти намерены действовать, исходя из конкретных ситуаций. По словам Путина, если за границей поймут, что у нашей страны имеется альтернатива и монополия на рынке утрачена, "вести себя" они будут уже иначе.

Ранее стало известно о предстоящем сокращении количества публикаций политического содержания в соцсети Facebook. Как указывалось на сайте компании, которой принадлежит сервис, на  текущий момент доля подобного контента среди всех сообщений составляет порядка 6%. При этом многие пользователи настроены против того, чтобы новостная лента была заполнена публикациями, которые связаны с политикой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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