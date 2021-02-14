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Приостановлена добыча угля на шахте в Кузбассе, где погиб горняк


14.2.2021 14:50
Приостановлена добыча угля на шахте в Кузбассе, где погиб горнякФото: metlor.net

Минувшей ночью произошло обрушение горной породы в конвейерном штреке шахты "Юбилейная", передает агентство "Интерфакс".

В момент ЧП под землей находилось 98 человек. Один из горняков погиб.

После обрушения, в результате которого погиб горняк, приостановили добычу угля на шахте "Юбилейная" в Кемеровской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники. Официального подтверждения этих сведений от представителей Ростехнадзора или министерства угольной промышленности Кузбасса агентство пока еще не получило. Воздерживаются от комментариев по этому поводу и на самом предприятии.

ЧП случилось в воскресенье ночью, когда во время работ в конвейерном штреке угледобывающей шахты "Юбилейная" произошло обрушение горной породы. В момент аварии под землей находились 98 человек, большинство смогли самостоятельно выйти на поверхность.

В результате обрушения погиб один шахтер. По факту смертельного случая уже проводят проверку региональные прокуратура и СУ СКР. Обстоятельства случившегося выясняются. По итогам предварительного разбирательства позднее будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Автор: Злата Богатова

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