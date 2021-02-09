Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ЦБ схранил ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%

07:05

Фото: permdaily.ru



Совет директоров Банка России оставил ключевую процентную ставку без изменений.



Как указано в официальном сообщении регулятора, сохраняется рекордно низкий уровень 4,25%.



Учитывая темп роста цен, сохранявшийся на повышенном уровне в течение минувших декабря и января, можно делать вывод о том, что спрос восстанавливается быстрее, чем предполагалось. При этом процесс отличается более устойчивым характером, чем ранее ожидалось, отмечено в пресс-релизе регулятора, который цитируют российские СМИ.



Аналитики сходятся во мнении о том, что действия регулятора сдвигаются в сторону большей "ястребиности". Как отметил в своем комментарии главный экономист "ВТБ Капитала" по РФ Александр Исаков, в сравнении с декабрьским заседанием "ЦБ РФ ужесточил сигнал" и обозначил его зависимость от макроэкономической статистики, передает агентство "Интерфакс".



Ожидаемым назвал решение главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, ЦБ выражает готовность к началу возвращения ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6%. С учетом удара, который экономике нанесла пандемия, ЦБ старается сохранить монетарными методами поддержку совокупного спроса.



Судя по данным Мосбиржи, рубль на решение ЦБ о сохранении ключевой ставки практически не отреагировал, отмечает ТАСС. Стоимость доллара составляет 74,27 рубля, евро - 89,91 рубля.



Автор: Злата Богатова

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