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Во Владикавказе после взрыва начали обход многоэтажных домов
12.2.2021 14:08
Фото: vk.com
Оперативные службы Владикавказа, где сегодня утром произошел взрыв, продолжают работу на месте здания торгового центра.
По словам главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, после случившегося проводится обход многоэтажных домов, расположенных в этом районе.
В своем инстаграме Вячеслав Битаров пояснил, что из-за ЧП здание супермаркета было практически полностью разрушено. Глава Северной Осетии также сообщил, что причиной случившегося, по предварительным данным, мог стать взрыв газа.
Руководитель администрации Владикавказа Тамерлан Фарниев отметил, что каких-либо обращений от жителей близлежащих домов на текущий момент не поступало. Продолжается работа с собственниками помещений, находившихся в пострадавшем здании.
ЧП случилось сегодня утром, 12 февраля, в супермаркете "Магнит", который располагался на улице Гагкаева. Сведений о пострадавших пока нет.
Первоначально в СМИ появились сообщения об охраннике, который находился в трехэтажном здании в момент происшествия. Мужчина смог сам выбраться из-под завалов. Позже представители местных властей пояснили, что имя спасшегося - Зураб Засеев, он является не охранником, а ювелиром, который в ночь на пятницу работал в одном из помещений торгового центра.
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