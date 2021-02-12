Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Владикавказе после взрыва начали обход многоэтажных домов

12.2.2021 14:08

Фото: vk.com



Оперативные службы Владикавказа, где сегодня утром произошел взрыв, продолжают работу на месте здания торгового центра.



По словам главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, после случившегося проводится обход многоэтажных домов, расположенных в этом районе.



В своем инстаграме Вячеслав Битаров пояснил, что из-за ЧП здание супермаркета было практически полностью разрушено. Глава Северной Осетии также сообщил, что причиной случившегося, по предварительным данным, мог стать взрыв газа.



Руководитель администрации Владикавказа Тамерлан Фарниев отметил, что каких-либо обращений от жителей близлежащих домов на текущий момент не поступало. Продолжается работа с собственниками помещений, находившихся в пострадавшем здании.



ЧП случилось сегодня утром, 12 февраля, в супермаркете "Магнит", который располагался на улице Гагкаева. Сведений о пострадавших пока нет.



Первоначально в СМИ появились сообщения об охраннике, который находился в трехэтажном здании в момент происшествия. Мужчина смог сам выбраться из-под завалов. Позже представители местных властей пояснили, что имя спасшегося - Зураб Засеев, он является не охранником, а ювелиром, который в ночь на пятницу работал в одном из помещений торгового центра.



Автор: Злата Богатова

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