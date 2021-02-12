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Во Владикавказе после взрыва начали обход многоэтажных домов


12.2.2021 14:08
Во Владикавказе после взрыва начали обход многоэтажных домовФото: vk.com

Оперативные службы Владикавказа, где сегодня утром произошел взрыв, продолжают работу на месте здания торгового центра.

По словам главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, после случившегося проводится обход многоэтажных домов, расположенных в этом районе.

В своем инстаграме Вячеслав Битаров пояснил, что из-за ЧП здание супермаркета было практически полностью разрушено. Глава Северной Осетии также сообщил, что причиной случившегося, по предварительным данным, мог стать взрыв газа.

Руководитель администрации Владикавказа Тамерлан Фарниев отметил, что каких-либо обращений от жителей близлежащих домов на текущий момент не поступало. Продолжается работа с собственниками помещений, находившихся в пострадавшем здании.

ЧП случилось сегодня утром, 12 февраля, в супермаркете "Магнит", который располагался на улице Гагкаева. Сведений о пострадавших пока нет.

Первоначально в СМИ появились сообщения об охраннике, который находился в трехэтажном здании в момент происшествия. Мужчина смог сам выбраться из-под завалов. Позже представители местных властей пояснили, что имя спасшегося - Зураб Засеев, он является не охранником, а ювелиром, который в ночь на пятницу работал в одном из помещений торгового центра.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 162

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