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Путин сообщил об отказе Макрона сотрудничать по делу Навального
20:44
Фото: vk.com
Президент РФ Владимир Путин рассказал об отказе французского коллеги Эмманюэля Макрона от сотрудничества с российской стороной по делу блогера Алексея Навального. Как передает РИА Новости, глава российского государства говорил об этом во время встречи с главредами отечественных СМИ.
По словам Владимира Путина, он незамедлительно предложил помощь в исследовании изъятых образцов. Глава РФ при этом предлагал западным специалистам приехать в Россию, чтобы изучить анализы на наличие каких-либо ядовитых веществ.
Российский президент в беседе с Эмманюуэлем Макроном также говорил о том, что правоохранители сразу же возбудят уголовное дело, если появятся малейшие основания. Несмотря на все его предложения никаких шагов по сотрудничеству представители Парижа не предприняли, пояснил глава РФ.
Напомним, минувшей осенью в МИД Франции объявили, что расследуют утечку данных о разговоре Макрона и Путина. Иностранные дипломаты назвали недопустимой публикацию содержания внутренних конфиденциальных документов в СМИ.
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