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Скончался арестант, у которого извлекли ручку из головы


14:53
Скончался арестант, у которого извлекли ручку из головыФото: tvzvezda.ru

В одной из больниц Ростова-на-Дону умер 37-летний мужчина, который несколько дней назад был экстренно госпитализирован с ручкой в голове, передают российские СМИ. Пациента в медицинское учреждение доставили из СИЗО-3. После сложнейшей операции он находился в реанимационном отделении.

Сведения о смерти арестанта, умершего в больнице 9 февраля, подтвердил представитель регионального ГУФСИН РФ. По данным ведомства, мужчина мог сам нанести себе смертельные повреждения, находясь в состоянии нервного срыва.

После инцидента в СИЗО-3 мужчину сразу же доставили в одну из больниц Ростова-на-Дону. Врачи пришли к выводу, что шариковая ручка, пройдя сквозь глаз, оказалась в миллиметре от ствола головного мозга и жизненно важных сосудов.

Проникший практически на всю глубину черепа предмет был извлечен в ходе сложнейшей операции, которую проводили нейрохирурги. После вмешательства пациент оставался в отделении реанимации.

По словам представителя областного ГУФСИН, смертельная травма была получена обвиняемым 5 февраля. В связи с чем мужчина попал в СИЗО-3, не уточняется.

Автор: Злата Богатова

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