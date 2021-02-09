Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончался арестант, у которого извлекли ручку из головы

14:53

Фото: tvzvezda.ru



В одной из больниц Ростова-на-Дону умер 37-летний мужчина, который несколько дней назад был экстренно госпитализирован с ручкой в голове, передают российские СМИ. Пациента в медицинское учреждение доставили из СИЗО-3. После сложнейшей операции он находился в реанимационном отделении.



Сведения о смерти арестанта, умершего в больнице 9 февраля, подтвердил представитель регионального ГУФСИН РФ. По данным ведомства, мужчина мог сам нанести себе смертельные повреждения, находясь в состоянии нервного срыва.



После инцидента в СИЗО-3 мужчину сразу же доставили в одну из больниц Ростова-на-Дону. Врачи пришли к выводу, что шариковая ручка, пройдя сквозь глаз, оказалась в миллиметре от ствола головного мозга и жизненно важных сосудов.



Проникший практически на всю глубину черепа предмет был извлечен в ходе сложнейшей операции, которую проводили нейрохирурги. После вмешательства пациент оставался в отделении реанимации.



По словам представителя областного ГУФСИН, смертельная травма была получена обвиняемым 5 февраля. В связи с чем мужчина попал в СИЗО-3, не уточняется.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15:54 Подмосковные чиновники подтвердили смерть двух пациентов после сбоя в подаче кислорода

Подмосковные чиновники подтвердили смерть двух пациентов после сбоя в подаче кислорода 14:20 В США убили студента Йельского университета

В США убили студента Йельского университета 9.2.2021 17:10 В США хакер взломал систему водоочистки, чтобы повысить уровень химикатов

В США хакер взломал систему водоочистки, чтобы повысить уровень химикатов 9.2.2021 16:42 В Сыктывкаре 5 человек стали жертвами пожара

В Сыктывкаре 5 человек стали жертвами пожара 8.2.2021 13:06 Песков прокомментировал штраф, выписанный глухонемому за скандирование лозунгов