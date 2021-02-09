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Газпром: потребности Калининградской области в газе обеспечивают хранилища
9.2.2021 21:31
Фото: efremov-pk.ru
Текущие потребности Калининградской области сейчас в полном объеме обеспечены за счет регионального подземного хранилища газа (ПХГ).
Об этом передает ТАСС со ссылкой на информационное управление "Газпрома".
Сейчас Калининград и область полностью обеспечены природным газом за счет соответствующего подземного хранилища, пояснили представители российского холдинга.
Ранее оператор литовской газопередающей системы Amber Grid информировал о временном приостановлении транзита через территорию Литвы в Калининград. Отмечалось, что причиной этого стала поступившая накануне, 8 февраля, просьба "Газпрома". С чем связана эта приостановка, представители Amber Grid уточнять не стали.
Руководство Калининградской области, прокомментировав изменения, заверило, что сложившаяся сейчас ситуация никак не отражается на потребителях. Со ссылкой на замглавы местного правительства Александра Рольбинова пресс-служба губернатора подчеркивала, в регионе имеются стабильные и надежные газопоставки.
В Литве на приостановку газового транзита отреагировали с озабоченностью, передает "Интерфакс". Политики и эксперты уже озвучили некоторые предположения о причинах временного прекращения. В частности, высказывались мнения о том, что решение может быть геополитическим, и в Вильнюсе должны на это отреагировать. Литве необходимо более оперативно решать вопросы с разработкой стратегических энергетических проектов, включая создание газопровода в Польшу (GIPL) и синхронизацию энергетических систем с континентальной Европой.
Направляемый транзитом в Калининградскую область российский газ поступает в Литву через Белоруссию по договору, срок действия которого рассчитан на период до конца 2025 года, согласно формуле "транспортируй или плати".
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