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В США хакер взломал систему водоочистки, чтобы повысить уровень химикатов


9.2.2021 17:10
В США хакер взломал систему водоочистки, чтобы повысить уровень химикатовФото: kapital.kz

Полицейские пока еще не выяснили, гражданином какого государства является злоумышленник, взломавший компьютерные системы водоочистной станции в городе Олдсмар во Флориде.

ЧП случилось в минувшую пятницу, 5 февраля. Как заявил местный шериф Боб Гуальтьери, киберпреступник предпринял попытку увеличить уровень  гидроксида натрия в водопроводной воде.

Установлено, что оператор водоочистной станции Олдсмара заподозрил возможность удаленного доступа примерно в 8 утра по местному времени. Обнаружив, что компьютерной системой, контролирующей содержание химикатов и другие операции, может управлять постороннее лицо, сотрудник смог взять ситуацию под контроль и быстро нормализовать обстановку.

Имели места два взлома, первый из которых не имел каких-либо последствий. Но через  несколько часов хакер смог управлять контролем за содержанием гидроксида натрия, пояснил шериф. Злоумышленнику удалось повысить уровень этого вещества со 100 частей на миллион до 11 тыс. частей, а это представляет собой "большое и потенциально опасное увеличение", подчеркнул Гуальтьери.

Как только хакер покинул систему, оператор станции оперативно нормализовал состав воды. Благодаря его действиям не возникло никакой угрозы для жизни и здоровья местного населения. Правоохранительные органы приступили к расследованию случившегося.

Автор: Злата Богатова

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