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В Сыктывкаре 5 человек стали жертвами пожара
9.2.2021 16:42
Фото: vk.com
До пяти человек увеличилось число погибших при пожаре в частном доме в Сыктывкаре, сообщили представители местных властей.
По информации местного главка МЧС, среди жертв происшествия детей нет.
Первоначально сообщалось о двух погибших, останки которых обнаружили в ходе тушения пожара в частном жилом доме на улице Старовского. Затем стало известно, что число жертв ЧП возросло до пяти человек.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Республике Коми, все погибшие являются взрослыми. Личности жертв пожара сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Специалисты также выясняют причины возгорания.
Сигнал о возгорании в частном жилом доме поступил в экстренные службы в 06:00 по московскому времени. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений строение уже было охвачено пламенем практически по всей площади, возникла угроза распространения пожара на соседние здания. В 07:55 по Москве пожарным удалось локализовать возгорание на площади 49 кв. м.
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