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Пушкова насмешило заявление Зеленского о российской вакцине
05:25
Фото: smi2.net
Смехотворным назвал высказывание украинского лидера председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Заявление Владимира Зеленского по поводу эффективности созданной в РФ вакцины от коронавируса сенатор прокомментировал в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул Алексей Пушков, украинский президент Владимир Зеленский не является специалистом "ни в чем, кроме юмора". Рассуждения главы соседнего государства об уровне эффективности вакцины от коронавируса "Спутника V", которая была создана в России, сенатор назвал смехотворными.
Отреагировав на реплики Зеленского, Пушков также задался вопросом, какими будут действия украинского президента после того, как российский препарат зарегистрируют на территории Евросоюза.
Ранее глава украинского государства выразил сомнения в гарантированном эффекте "Спутника V". Как заявил Владимир Зеленский, якобы не имеется подтверждений качества российского средства. Кроме того, он подчеркивал, что граждане Украины "не кролики", поэтому в Киеве намерены допускать к применению лишь "проверенные" вакцины.
Напомним, ранее австрийский канцлер Себастьян Курц заявил о том, что готов вакцинироваться от коронавируса с использованием вакцины, разработанной российскими или китайскими специалистами. По словам политика, он поставит прививку, когда соответствующие препараты будут официально зарегистрированы в ЕС.
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