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Биткоин в первый раз достиг уровня $47 тысяч


06:38
Биткоин в первый раз достиг уровня $47 тысячФото: vk.com

Во время торговой сессии 9 февраля — "дня рекордов" — стоимость криптовалюты Bitcoin впервые смогла преодолеть уровень $47 тыс.

Судя по данным торгов на площадке CoinDesk, речь идет о новом, уже третьем историческом максимуме.

По состоянию на 03:04 по Москве цена биткойна достигала $47 197,07, а уже через минуту, в 03:05 стоимость криптовалюты оказалась на пике в $47 454,20. Затем уровень немного понизился.

В 03:23 по Москве биткойн торговали по цене $47 050,78.

Ранее стало известно о том, что компания Tesla приобрела биткоины на общую сумму $1.5 трлн. Предполагается, что в скором времени производитель электромобилей начнет принимать криптовалюту как оплату своих услуг.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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