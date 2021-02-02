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Биткоин в первый раз достиг уровня $47 тысяч
06:38
Фото: vk.com
Во время торговой сессии 9 февраля — "дня рекордов" — стоимость криптовалюты Bitcoin впервые смогла преодолеть уровень $47 тыс.
Судя по данным торгов на площадке CoinDesk, речь идет о новом, уже третьем историческом максимуме.
По состоянию на 03:04 по Москве цена биткойна достигала $47 197,07, а уже через минуту, в 03:05 стоимость криптовалюты оказалась на пике в $47 454,20. Затем уровень немного понизился.
В 03:23 по Москве биткойн торговали по цене $47 050,78.
Ранее стало известно о том, что компания Tesla приобрела биткоины на общую сумму $1.5 трлн. Предполагается, что в скором времени производитель электромобилей начнет принимать криптовалюту как оплату своих услуг.
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