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Канцлер Австрии заявил, что готов поставить российскую прививку от COVID-19
08:43
Фото: zimbio.com
Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил готовность сделать прививку от коронавируса с использованием вакцины, созданной в РФ или Китае.
По словам политика, он вакцинируется, когда препараты будут официально зарегистрированы на территории Евросоюза.
По словам австрийского канцлера Себастьяна Курца, его страна собирается предоставить мощности для производства вакцин, разработанных в России и Китае. Политик пояснил, что это может произойти, как только препараты получат официальное одобрение Европейского агентства по лекарствам. На эту тему Курц высказался в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.
На вопрос, готов ли он сам сделать прививку "Спутником V" или с применением китайского препарата, австрийский канцлер дал утвердительный ответ. Курц пояснил, что в данном случае роль играет лишь эффективность, безопасность и быстрая доступность вакцины. По его словам, речь "не о геополитических битвах". Для того, чтобы он вакцинировался от коронавируса с использованием этих препаратов, требуется лишь их регистрация на территории ЕС.
Ранее в Министерстве Австрии на вопрос ТАСС о возможном использовании в стране российской вакцины "Спутник V" выразили готовность изучить вариант применения дополнительных средств в рамках национальной стратегии вакцинации при условии их регистрации в ЕС.
Стоит отметить, что в ноябре прошлого года Себастьян Курц говорил о том, что исключает вероятность применения в его государстве препарата "Спутник V". По словам канцлера Австрии, причина этого заключается в том, что у Вены уже имеются договорные обязательства с европейскими поставщиками вакцин.
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