Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Латвии приостановили вещание канала «Россия-РТР»

8.2.2021 18:01

Фото: vk.com



Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) принял решение о запрете ретрансляции телевизионного канала "Россия-РТР" на территории страны.



Как пояснил руководитель регулятора Иварс Аболиньш, период действия этих мер рассчитан на год.



В своем Twitter Иварс Аболиньш отметил, что решение вступает в силу с 15 февраля. Согласно распоряжению НСЭСМИ, в течение года на территории Латвии запрещается ретрансляция телеканала "Россия-РТР".



Ранее латвийский кабельный оператор Tet объявил о прекращении трансляции целого ряда российских каналов, в частности, "НТВ Мир", ПБК и "Рен ТВ Балтия".



По словам экс-мэра Риги, депутата Европарламента Нила Ушакова, подобные действия латвийского руководства способны лишь ухудшить и без того сложное положение, учитывая кризис, связанный с продолжающейся пандемией коронавируса.



Бывший градоначальник столицы Латвии также отметил, что закрытие телеканалов, которые вещают на русском языке, способно создать риски для безопасности государства. После эпидемии придется не только "приводить в порядок и здравоохранение, и образование", но и заниматься "русским" вопросом, заявил парламентарий.



Автор: Злата Богатова

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