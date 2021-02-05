|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Воронеже погиб ребенок, на коляску которого с 17 этажа упал мужчина
5.2.2021 20:25
Фото: sledcom.ru
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту падения мужчины на коляску с ребенком, передает пресс-служба СУ СКР по Воронежской области.
В результате ЧП погибли два человека - молодой человек и шестимесячный мальчик.
Трагедия случилась накануне вечером, 4 февраля, на улице Острогожской поселка Шилово в Воронеже. По данным ведомства, примерно в 17:30 молодой человек, вывалившийся из окна 17-го этажа подъезда, упал прямо на детскую коляску.
Несмотря на экстренную помощь, которая была оказана шестимесячному младенцу, он скончался. Мужчина, упавший с большой высоты, также погиб на месте от полученных ранений.
По данным ряда местных СМИ, двадцатилетний студент пытался совершить самоубийство. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют специалисты. По результатам предварительной проверки уголовное дело возбудили по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|