Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В конгрессе США выступили против продления ДСНВ

05:09

Фото: smi2.net



Конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол и Майк Роджерс выступили против планов продлить срок действия двустороннего Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, документ также известен под неофициальным названием СНВ-3). При этом представители Республиканской партии Соединенных Штатов призвали администрацию своей страны модернизировать потенциал ядерного сдерживания.



Старшие республиканцы комитетов по иностранным делам и делам ВС Палаты представителей Конгресса США подвергли резкой критике планы администрации американского президента Джо Байдена продлить ДСНВ на пятилетний период. По мнению Майкла Маккола и Майка Роджерса подчеркнул, что "администрация Байдена упустила возможность" оформить более серьезную версию соглашения. Выразив разочарование по этому поводу, конгрессмены отмечают, что обновленный вариант договора мог бы подразумевать также нестратегические ядерные вооружения и жесткий режим проверок, т.к. в первоначальной форме документ не покрывал новые системы, передает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление законодателей.



По мнению авторов совместного заявления, продление договора на указанный срок якобы может лишить Вашингтон серьезного рычага воздействия на Москву в целях возвращения к переговорному процессу. Кроме того, конгрессмены обратились к американской администрации с призывом модернизировать потенциал ядерного сдерживания и должным образом реагировать "на растущие ядерные арсеналы" Пекина.



В минувший вторник, 26 января, представители РФ и США совершили обмен нотами о продлении срока действия документа. Американское посольство в РФ выступило с предложением пролонгировать период вплоть до 5 февраля 2026 года, а в отечественном внешнеполитическом ведомстве подтвердили приемлемость такого варианта. Ратификация такого соглашения уже получила одобрение Госдумы и Совета Федерации.



Ранее глава РФ Владимир Путин и новый американский лидер Джо Байден провели первые с момента выборов в Соединенных Штатах телефонные переговоры. Российский президент и его иностранный коллега выразили удовлетворение по поводу обмена дипломатическими нотами в связи с достижением договоренности о продлении действия ДСНВ. В скором времени стороны предполагают завершить процедуры, которые в дальнейшем обеспечат полноценное функционирование данного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов, имеющего важное значение, указывала в своем сообщении пресс-служба Кремля.



Автор: Злата Богатова

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