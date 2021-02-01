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Минпромторг предлагает переводить нуждающимся россиянам деньги на продукты
14:07
Фото: smi2.net
Министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением оказать продовольственную поддержку отдельным категориям российских граждан.
В частности, речь идет о поддержке беременных и детей, независимо от их возраста, пишут "Известия".
Ведомство выступает с инициативой применить механизм, который бы предусматривал выплаты денежных средств на покупку отечественных продуктов. Предлагается такие перечисления осуществлять ежемесячно. По данным газеты, в российское правительство уже направили соответствующий доклад на тридцати девяти листах.
Документ, подписанный замглавы Минпромторга Виктором Евтуховым, представляет собой описание мер, которые были разработаны ведомством в целях обеспечения поддержки самых нуждающихся категорий российского населения.
Среди тех, кому предлагается оказывать ежемесячную денежную помощь, указаны беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов и те, кто сейчас находится в учреждениях соцсферы, включая интернаты и больницы. Минпромторг выступает с инициативой обеспечить таких граждан продуктами здорового питания. Поддержку предполагается осуществлять в рамках развития внутренней продовольственной помощи, уточняет газета со ссылкой на источник в правительстве РФ.
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