ИнтерНовости - новости в стране и мире
В школах России появятся советники-воспитатели
В школах России появятся советники-воспитатели
За рубежом на счетах Вексельберга из-за санкций заблокировали более $1,5 млрд
За рубежом на счетах Вексельберга из-за санкций заблокировали более $1,5 млрд
В Кремле объяснили массовые задержания 31 января
В Кремле объяснили массовые задержания 31 января
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Минпромторг предлагает переводить нуждающимся россиянам деньги на продуктыМинпромторг предлагает переводить нуждающимся россиянам деньги на продукты
ФСИН: Навальный около 60 раз нарушил правила условного срокаФСИН: Навальный около 60 раз нарушил правила условного срока
В школах России появятся советники-воспитателиВ школах России появятся советники-воспитатели
Депутат Белоусов получил крупнейшую в РФ взятку с помощью жены и тещиДепутат Белоусов получил крупнейшую в РФ взятку с помощью жены и тещи
Завершена операция в Тулоне, где на тротуаре нашли коробку с головойЗавершена операция в Тулоне, где на тротуаре нашли коробку с головой

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Минпромторг предлагает переводить нуждающимся россиянам деньги на продукты


14:07
Минпромторг предлагает переводить нуждающимся россиянам деньги на продуктыФото: smi2.net

Министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением оказать продовольственную поддержку отдельным категориям российских граждан.

В частности, речь идет о поддержке беременных и детей, независимо от их возраста, пишут "Известия".

Ведомство выступает с инициативой применить механизм, который бы предусматривал выплаты денежных средств на покупку отечественных продуктов. Предлагается такие перечисления осуществлять ежемесячно. По данным газеты, в российское правительство уже направили соответствующий доклад на тридцати девяти листах.

Документ, подписанный замглавы Минпромторга Виктором Евтуховым, представляет собой описание мер, которые были разработаны ведомством в целях обеспечения поддержки самых нуждающихся категорий российского населения.

Среди тех, кому предлагается оказывать ежемесячную денежную помощь, указаны беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов и те, кто сейчас находится в учреждениях соцсферы, включая интернаты и больницы. Минпромторг выступает с инициативой обеспечить таких граждан продуктами здорового питания. Поддержку предполагается осуществлять в рамках развития внутренней продовольственной помощи, уточняет газета со ссылкой на источник в правительстве РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 417

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

В Киеве назвали причину запрета книг Булгакова и АкунинаВ Киеве назвали причину запрета книг Булгакова и Акунина
Соболь и другие фигуранты дела о нарушении санитарных норм взяты под домашний арестСоболь и другие фигуранты дела о нарушении санитарных норм взяты под домашний арест
Названа зарплата Месси в «Барселоне»Названа зарплата Месси в «Барселоне»
Шнуров пожаловался в полицию на угрозы ПригожинаШнуров пожаловался в полицию на угрозы Пригожина
В Петербурге задержан мужчина, ударивший омоновца на несогласованной акцииВ Петербурге задержан мужчина, ударивший омоновца на несогласованной акции

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru