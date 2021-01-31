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МИД: поощрение протестов является частью стратегии США по сдерживанию России


31.1.2021 21:55
МИД: поощрение протестов является частью стратегии США по сдерживанию РоссииФото: press-az.com

Российское дипломатическое ведомство обращает внимание властей США на ответственность, которая в нашей стране предусмотрена за распространение недостоверных сведений, связанных с проведением несогласованных акций.

Внешнеполитическое министерство при этом называет совершенно доказанными попытки "грубого вмешательства" во внутренние дела нашей страны.

Российские дипломаты потребовали от представителей американского Госдепа воздерживаться от вмешательства во внутренние дела суверенных государств. В официальном Facebook отечественного дипломатического ведомства говорится об ответственности, которая предусмотрена за тиражирование ложных сведений о незаконно проводимых акциях.

"Грубое вмешательство" Соединенных Штатов во внутренние дела РФ уже является столь же доказанным фактом, как и раскручивание разнообразных фейков и призывы к участию в незаконных мероприятиях, которые распространяются на интернет-платформах, подконтрольных Вашингтону. Другим подтверждением закулисной роли властей США может считаться поддержка нарушения закона со стороны главы Госдепа Энтони Блинкеном, подчеркивается в сообщении российского дипломатического ведомства.

Действия, целью которых является поощрение протестных мероприятий в России, представляют собой часть стратегии по сдерживанию нашей страны, указывают российские дипломаты. Они также отмечают, что их американские коллеги явно пытаются следовать программе, которую в 2019 году была предлагал аналитический центр RAND Corp. (доклад "Растяжение сил России и вывод ее из равновесного состояния"). Представители отечественного внешнеполитического ведомства при этом констатировали, что американцы упустили предупреждение о "высокой цене и рисках" осуществления такой доктрины.

Обращаясь к американским властям стороне, российские дипломаты подчеркнули, что мероприятия, о которых идет речь, представляют собой "не "запланированные", а незаконные" акции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 346

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