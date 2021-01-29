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Франция закрывает границы на въезд и выезд за пределы ЕС


10:23
Франция закрывает границы на въезд и выезд за пределы ЕСФото: golosarmenii.am

Власти Франции приняли решение о закрытии границ страны на въезд и выезд за пределы Евросоюза, передает ТАСС.

Как заявил французский премьер-министр Жан Кастекс, меры обусловлены необходимостью борьбы с продолжающейся пандемией коронавируса.

По словам премьер-министра Франции Жана Кастекса, будет запрещен въезд во Францию из стран, которые не входят в Евросообщество, а также выезд из страны. Дополнительные ограничения вводятся из-за эпидемиологической обстановки.

Как пояснил представитель официального Парижа, ранее объявленные меры комендантского часа "произвели реальный, но недостаточный эффект". Поэтому руководству страны пришлось незамедлительно реагировать и вводить дополнительные ограничения. По словам Кастекса, начиная с 00.00 воскресенья пересечение границ с ЕС будет разрешено лишь при наличии "очень настоятельных причин".

Кастекс выступил после заседания Совета обороны, в ходе которого обсуждалась ситуация во Франции с точки зрения пандемического кризиса. Пресс-конференция транслировалась по телевидению.

Автор: Злата Богатова

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