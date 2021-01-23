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Путин прокомментировал фильм, посвященный дворцу в Геленджике
15:26
Фото: aif.ru
Сведения о том, что президенту РФ может принадлежать дворец, строящийся в Геленджике, не соответствуют действительности, заявил Владимир Путин.
Российский лидер пояснил, что не смотрел этот фильм целиком, но ознакомился с некоторыми видеоподборками.
По словам главы РФ Владимира Путина, ни ему, ни его близким родственникам "не принадлежит и никогда не принадлежало" ничего из перечисленного в этом фильме. Президент пояснил, что из-за отсутствия свободного времени не смотрел материалы, появившиеся в Сети, полностью. Он лишь пролистал "видеоподборки", подготовленные помощниками, сказал Путин.
Как заявил глава российского государства, распространение подобных слухов представляет собой лишь попытку "промыть мозги" людям. Информация о его "дворце" в Геленджике "муссируется на протяжении более чем десяти лет". Сейчас же все это скомпоновали под удобный случай и выложили в интернет, отметил российский лидер.
Глава государства высказался на эту тему в ходе сегодняшнего общения со студентами, которое состоялось в формате видеоконференции. Один из участников мероприятия задал Путину вопрос о недавно появившихся в Сети материалах.
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