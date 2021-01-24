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Мадуро сообщил об атаке террористов на газопровод в Венесуэле
24.1.2021 13:41
Фото: livejournal.com
Злоумышленники, атаковавшие предприятие, намеревались нарушить подачу газа в Венесуэле, заявил глава этого латиноамериканского государства Николас Мадуро.
По его словам, инцидент произошел в минувшую субботу, 23 января.
Как заявил Николас Мадуро, несколько неизвестных пытались атаковать газопровод венесуэльской государственной компании PDVSA, после чего возник мощный пожар.
Президент республики пояснил, что случившееся квалифицировано как террористическая атака. Сейчас ситуация уже полностью находится под контролем сотрудников PDVSA, пояснил Мадуро. Выступление венесуэльского лидера транслировалось в его официальном Twitter.
Глава государства также отметил, что злоумышленники намеревались нарушить подачу газа в Венесуэле, когда атаковали перерабатывающее предприятие.
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