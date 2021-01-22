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Голикова не рекомендует прививаться тем, кто уже перенес COVID-19
15:16
Фото: vk.com
Людям, которые уже переболели новым коронавирусом, не рекомендуется ставить прививки от этого заболевания, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Случаи повторного инфицирования сейчас остаются единичными, что это свидетельствует о сохранении иммунитета у тех, кто перенес COVID-19, пояснила она.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила на эту тему в интервью для программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым, которая выходит в эфир канала "Россия 1" (ВГТРК). По ее словам, уровень антител после перенесенного заболевания и в результате вакцинации "практически идентичен". При этом трудно установить, почему иногда повторно выявляется COVID-19 - из-за легкого протекания болезни во время первой волны пандемии, неправильного диагноза либо оказавшегося ложноположительным первого теста, отметила вице-премьер.
С учетом всех этих факторов людям, которые уже переболели коронавирусом, ставить прививки пока не рекомендуется. Дело в том, что статистика свидетельствует о том, что "случаи вторичного заболевания SARS-Cov-2 единичны". Вице-премьер уточнила, что данные поступают из различных медицинских организаций российских регионов. Скрининг такого рода осуществляется лабораториями Роспотребнадзора, которые ведут подобную работу и по другим болезням.
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