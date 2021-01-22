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Глава МИД Венгрии прокомментировал резолюцию Европарламента
Глава МИД Венгрии прокомментировал резолюцию Европарламента
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Глава МИД Венгрии прокомментировал резолюцию ЕвропарламентаГлава МИД Венгрии прокомментировал резолюцию Европарламента
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Глава МИД Венгрии прокомментировал резолюцию Европарламента


11:22
Глава МИД Венгрии прокомментировал резолюцию ЕвропарламентаФото: soveti.top

Принятая в Брюсселе резолюция не окажет заметного влияния на сотрудничество с Россией, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

На эту тему министр высказался во время официального визита в Москву.

Как заявил Петер Сийярто, резолюция Европарламента, в которой содержится призыв отказаться от сотрудничества с РФ в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального, не окажет особо заметного влияния на сотрудничество Москвы и Будапешта, как и двустороннее взаимодействие "России и любой западноевропейской страны в целом".

Прокомментировав призывы ряда европейских политиков не сотрудничать с Москвой после задержания Навального, Сийярто заявил, что они "в большинстве случаев являются лицемерием". Глава МИД Венгрии поделился мнением по этому вопросу в интервью РБК. Материал, выдержки из которого уже распространились в российских СМИ, будет опубликован полностью в понедельник, 25 января.

Автор: Злата Богатова

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