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В Индии жертвами взрыва стали не менее восьми человек
22.1.2021 12:04
Фото: kapital.kz
На юго-западе Индии по меньшей мере восемь человек погибли в результате мощного взрыва, пишут местные СМИ.
Как стало известно, здания были повреждены в радиусе 30 км. Обстоятельства случившегося выясняются.
О случившемся со ссылкой на источники в экстренных службах штата Карнатака рассказывает The Times of India. По данным газеты, взорвался грузовой автомобиль, перевозивший, предположительно, палочки из желатина или другие подобные материалы, которые используются в целях взрывных работ на каменоломне.
Известно, что машина была припаркована, когда произошло ЧП. Рядом с транспортным средством в тот момент находилось несколько рабочих. Взрывная волна была такой силы, что повреждения зафиксированы на зданиях, расположенных в радиусе 30 км от эпицентра.
Сведения о количестве пострадавших уточняются. Специалисты приступили к выяснению всех обстоятельств трагического инцидента.
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