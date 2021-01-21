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Албания высылает российского дипломата из-за нарушения мер против COVID-19
00:00
Фото: rua.gr
Власти Албании объявили персоной нон-грата российского дипломата, который нарушил действующий сейчас в этой стране режим самоизоляции.
О случившемся сообщает агентство Associated Press.
Как пояснили в МИД Албании, российскому дипломату Алексею Кривошееву предписано покинуть страну в течение ближайших 72 часов. В чем именно заключается нарушение ограничений, введенных против COVID-19, в ведомстве при этом уточнять не стали.
Представители албанского руководства, объявив о своем решении, выразили надежду на то, что российские власти "правильным образом" воспримут их действия.
В Албании на текущий момент продолжают действовать такие ограничения, как ночной комендантский час, обязательное использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции.
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