ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Москве за призывы к участию в митингах задержана Любовь Соболь
В Москве за призывы к участию в митингах задержана Любовь Соболь
Власти Харькова объявили день траура в память о жертвах пожара
Власти Харькова объявили день траура в память о жертвах пожара
После массового отравления школьников в Красноармейске возбудили уголовное дело
После массового отравления школьников в Красноармейске возбудили уголовное дело
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Джонсон: «Британский» штамм COVID-19 является более смертоноснымДжонсон: «Британский» штамм COVID-19 является более смертоносным
В Кремле назвали недопустимыми акции 23 январяВ Кремле назвали недопустимыми акции 23 января
Албания высылает российского дипломата из-за нарушения мер против COVID-19Албания высылает российского дипломата из-за нарушения мер против COVID-19
Власти Харькова объявили день траура в память о жертвах пожараВласти Харькова объявили день траура в память о жертвах пожара
В Пуэрто-Рико обратились к Байдену с требованием деколонизацииВ Пуэрто-Рико обратились к Байдену с требованием деколонизации

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Власти Харькова объявили день траура в память о жертвах пожара


21.1.2021 23:06
Власти Харькова объявили день траура в память о жертвах пожараФото: liga.net

Пятница, 22 января, объявлена траурным днем в украинском Харькове из-за пожара, унесшего жизни пятнадцати человек.

Как указано в распоряжении секретаря горсовета Игоря Терехова, в этот день приспустят государственные флаги и флаги на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

В связи с трагическим происшествием предписано также отменить все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования, однако в последнее время они и так не проводятся по причине ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.

После пожара провела внеплановое заседание городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС, в рамках которого приняли решение о начале "тотальной проверки" объектов, подобных тому, где произошел пожар.

ЧП случилось в нелегальном доме престарелых. В пресс-службе ГСЧС Украины подтвердили сведения о пятнадцати погибших, еще несколько пострадавших были доставлены в больницу.

Сообщение о возгорании на втором этаже здания на Нижней Гиевской улице поступило в экстренные службы в 15:03 по местному времени. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. В мероприятиях по его тушению было задействовано двадцать восемь человек, привлекалось семь единиц спецтехники.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

«Британский» штамм коронавируса выявлен в 60 регионах мира«Британский» штамм коронавируса выявлен в 60 регионах мира
Совет IIHF лишил Минск права на проведение ЧМ-2021 по хоккеюСовет IIHF лишил Минск права на проведение ЧМ-2021 по хоккею
В генконсульстве РФ в Нью-Йорке отключили телефонные линииВ генконсульстве РФ в Нью-Йорке отключили телефонные линии
Путин поздравил Кадырова с ликвидацией шестерых боевиковПутин поздравил Кадырова с ликвидацией шестерых боевиков
Самолет с Навальным перенаправили в другой аэропортСамолет с Навальным перенаправили в другой аэропорт

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru