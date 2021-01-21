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Власти Харькова объявили день траура в память о жертвах пожара
21.1.2021 23:06
Фото: liga.net
Пятница, 22 января, объявлена траурным днем в украинском Харькове из-за пожара, унесшего жизни пятнадцати человек.
Как указано в распоряжении секретаря горсовета Игоря Терехова, в этот день приспустят государственные флаги и флаги на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.
В связи с трагическим происшествием предписано также отменить все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования, однако в последнее время они и так не проводятся по причине ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.
После пожара провела внеплановое заседание городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС, в рамках которого приняли решение о начале "тотальной проверки" объектов, подобных тому, где произошел пожар.
ЧП случилось в нелегальном доме престарелых. В пресс-службе ГСЧС Украины подтвердили сведения о пятнадцати погибших, еще несколько пострадавших были доставлены в больницу.
Сообщение о возгорании на втором этаже здания на Нижней Гиевской улице поступило в экстренные службы в 15:03 по местному времени. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. В мероприятиях по его тушению было задействовано двадцать восемь человек, привлекалось семь единиц спецтехники.
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