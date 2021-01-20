Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Шамсутдинов за расстрел сослуживцев получил 24,5 года

10:33

Фото: sledcom.ru



Второй Восточный окружной военный суд сегодня вынес приговор по громкому делу рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова.



Осенью 2019 года военнослужащий устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае, смертельно ранив восемь человек.



Как стало известно, Рамиля Шамсутдинова признали виновным в массовом убийстве сослуживцев и приговорили к наказанию в виде 24,5 лет лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в колонии строгого режима, передают российские СМИ.



Сумма, которую Шамсутдинов должен выплатить семьям погибших и пострадавших в результате ЧП в качестве компенсации морального вреда, составляет почти 10 млн рублей.



Известно также, что в срок отбывания наказания срочнику зачтут период с октября 2019 года, когда он находился под стражей.



Потерпевшие же выразили намерение обжаловать вердикт. По словам адвоката Сергея Грицко, представляющего интересы троих потерпевших, его клиенты сочли приговор излишне мягким, передает ТАСС.



Адвокат Равиль Тугушев, защищавший самого подсудимого, наоборот, назвал вынесенное судом решение слишком суровым. Решение об обжаловании защита примет после того, как будет изучена мотивировочная часть, пояснил юрист.



Автор: Злата Богатова

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