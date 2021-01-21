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В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет


21.1.2021 10:19
В штате Нью-Йорк разбился военный вертолетФото: vk.com

На борту военного вертолета, который потерпел крушение на территории округа Монро, находились три человека, передает телевизионный канал NEWS10.

Со ссылкой на экстренные службы региона уточняется, что пилот и пассажиры погибли.

Сведения о крушении военного вертолета, на борту которого в момент аварии находились три человека, подтвердил офис шерифа округа Монро штата Нью-Йорк. Ка указано в сообщении на его официальной странице в Twitter, смертельная катастрофа случилась в 18:32 по местному времени (02:32 по Москве.

По данным полиции, летательный аппарат упал в поле в городе Мендон. Причины и все обстоятельства случившегося сейчас выясняют специалисты. Пока же данных о том, из-за чего могло произойти крушение, из официальных источников не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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