|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
21.1.2021 10:19
Фото: vk.com
На борту военного вертолета, который потерпел крушение на территории округа Монро, находились три человека, передает телевизионный канал NEWS10.
Со ссылкой на экстренные службы региона уточняется, что пилот и пассажиры погибли.
Сведения о крушении военного вертолета, на борту которого в момент аварии находились три человека, подтвердил офис шерифа округа Монро штата Нью-Йорк. Ка указано в сообщении на его официальной странице в Twitter, смертельная катастрофа случилась в 18:32 по местному времени (02:32 по Москве.
По данным полиции, летательный аппарат упал в поле в городе Мендон. Причины и все обстоятельства случившегося сейчас выясняют специалисты. Пока же данных о том, из-за чего могло произойти крушение, из официальных источников не поступало.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|