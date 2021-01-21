|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
После массового отравления школьников в Красноармейске возбудили уголовное дело
21.1.2021 09:23
Фото: toluna.com
По факту массового отравления детей и сотрудников в двух школах подмосковного Красноармейска возбудили уголовное дело.
В результате ЧП пострадали свыше 90 учащихся, пояснили представители Следственного управления СКР по Московской области. Один ребенок находится в больнице.
По итогам предварительной проверки было принято решение возбудить уголовное дело по по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровья потребителей). Как стало известно, с жалобами на плохое самочувствие в период 19-20 января к врачам были вынуждены обратиться более 90 детей. Помимо учащихся двух школ Красноармейска, пострадали двое сотрудников столовых образовательных учреждений.
Сейчас следователи проводят осмотры в школах и организации, обеспечивающей питание в указанных учебных заведениях. В рамках расследования осуществляется допрос представителей администрации школ, затребована соответствующая документация.
В Минобразования Московской области, прокомментировав инцидент, уточнили, что отравились 96 школьников, одному из них потребовалась госпитализация.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|