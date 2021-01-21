Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После массового отравления школьников в Красноармейске возбудили уголовное дело

21.1.2021 09:23

Фото: toluna.com



По факту массового отравления детей и сотрудников в двух школах подмосковного Красноармейска возбудили уголовное дело.



В результате ЧП пострадали свыше 90 учащихся, пояснили представители Следственного управления СКР по Московской области. Один ребенок находится в больнице.



По итогам предварительной проверки было принято решение возбудить уголовное дело по по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровья потребителей). Как стало известно, с жалобами на плохое самочувствие в период 19-20 января к врачам были вынуждены обратиться более 90 детей. Помимо учащихся двух школ Красноармейска, пострадали двое сотрудников столовых образовательных учреждений.



Сейчас следователи проводят осмотры в школах и организации, обеспечивающей питание в указанных учебных заведениях. В рамках расследования осуществляется допрос представителей администрации школ, затребована соответствующая документация.



В Минобразования Московской области, прокомментировав инцидент, уточнили, что отравились 96 школьников, одному из них потребовалась госпитализация.



Автор: Злата Богатова

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