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После массового отравления школьников в Красноармейске возбудили уголовное дело


21.1.2021 09:23
После массового отравления школьников в Красноармейске возбудили уголовное делоФото: toluna.com

По факту массового отравления детей и сотрудников в двух школах подмосковного Красноармейска возбудили уголовное дело.

В результате ЧП пострадали свыше 90 учащихся, пояснили представители Следственного управления СКР по Московской области. Один ребенок находится в больнице.

По итогам предварительной проверки было принято решение возбудить уголовное дело по по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровья потребителей). Как стало известно, с жалобами на плохое самочувствие в период 19-20 января к врачам были вынуждены обратиться более 90 детей. Помимо учащихся двух школ Красноармейска, пострадали двое сотрудников столовых образовательных учреждений.

Сейчас следователи проводят осмотры в школах и организации, обеспечивающей питание в указанных учебных заведениях. В рамках расследования осуществляется допрос представителей администрации школ, затребована соответствующая документация.

В Минобразования Московской области, прокомментировав инцидент, уточнили, что отравились 96 школьников, одному из них потребовалась госпитализация.

Автор: Злата Богатова

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