ИнтерНовости - новости в стране и мире
ВОЗ сообщает о рекордно высоком числе умерших из-за коронавируса за неделю
ВОЗ сообщает о рекордно высоком числе умерших из-за коронавируса за неделю
В США службы безопасности заблокировали Капитолий
В США службы безопасности заблокировали Капитолий
При сходе лавины в КЧР погиб президент горнолыжной федерации «Домбай»
При сходе лавины в КЧР погиб президент горнолыжной федерации «Домбай»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин поздравил Кадырова с ликвидацией шестерых боевиковПутин поздравил Кадырова с ликвидацией шестерых боевиков
ВОЗ сообщает о рекордно высоком числе умерших из-за коронавируса за неделюВОЗ сообщает о рекордно высоком числе умерших из-за коронавируса за неделю
Посольство России направило ноту в Госдеп из-за отключения связиПосольство России направило ноту в Госдеп из-за отключения связи
Трамп собирается молиться за успех БайденаТрамп собирается молиться за успех Байдена
СКР назвал имена исполнителей убийства ЯпончикаСКР назвал имена исполнителей убийства Япончика

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Трамп собирается молиться за успех Байдена


03:24
Трамп собирается молиться за успех БайденаФото: livejournal.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что в будущем будет молиться за успех администрации своего преемника Джо Байдена.

Американский лидер говорил об этом в своем прощальном видеообращении.

Речь, адресованная согражданам, длилась около двадцати минут, передает агентство "Интерфакс". По словам Дональда Трампа, на этой неделе состоится церемония инаугурации новой администрации. Американский лидер заявил, что будет молиться, чтобы обновленные власти смогли "обеспечить безопасность и процветание Америки".

Большую часть выступления Трамп посвятил перечислению собственных достижений в период, пока он находился на посту американского президента. Глава Соединенных Штатов, в частности, упомянул быстрое создание вакцины от коронавирусной инфекции, экономическую поддержку граждан и бизнеса во время пандемии, а также снижение налогов и уменьшение уровня безработицы в стране.

Заговорив о деятельности во внешней политике, американский лидер напомнил о торговых сделках, которые были заключены с Мексикой и некоторыми другими государствами Латинской Америки, выход из "односторонних глобальных соглашений", не соответствовавших интересам США, увеличение размера взносов для членов НАТО и учреждение Космических сил Соединенных Штатов.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Исаакиевском соборе покажут полутораметровую икону из янтаряВ Исаакиевском соборе покажут полутораметровую икону из янтаря
В Индонезии найден древнейший в мире рисунок животногоВ Индонезии найден древнейший в мире рисунок животного
В Башкирии вводят «антиковидные паспорта»В Башкирии вводят «антиковидные паспорта»
В США будут заманивать на вакцинацию раздачей марихуаныВ США будут заманивать на вакцинацию раздачей марихуаны
В Петербурге задержан похититель исторических ценностейВ Петербурге задержан похититель исторических ценностей

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru