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Трамп собирается молиться за успех Байдена
03:24
Фото: livejournal.com
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что в будущем будет молиться за успех администрации своего преемника Джо Байдена.
Американский лидер говорил об этом в своем прощальном видеообращении.
Речь, адресованная согражданам, длилась около двадцати минут, передает агентство "Интерфакс". По словам Дональда Трампа, на этой неделе состоится церемония инаугурации новой администрации. Американский лидер заявил, что будет молиться, чтобы обновленные власти смогли "обеспечить безопасность и процветание Америки".
Большую часть выступления Трамп посвятил перечислению собственных достижений в период, пока он находился на посту американского президента. Глава Соединенных Штатов, в частности, упомянул быстрое создание вакцины от коронавирусной инфекции, экономическую поддержку граждан и бизнеса во время пандемии, а также снижение налогов и уменьшение уровня безработицы в стране.
Заговорив о деятельности во внешней политике, американский лидер напомнил о торговых сделках, которые были заключены с Мексикой и некоторыми другими государствами Латинской Америки, выход из "односторонних глобальных соглашений", не соответствовавших интересам США, увеличение размера взносов для членов НАТО и учреждение Космических сил Соединенных Штатов.
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