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Власти Германии продлили локдаун до 14 февраля
02:01
Фото: spiegel.de
Срок действия ограничений, которые ранее были введены властями ФРГ в целях предотвращения распространения коронавируса, продлевается до 14 февраля.
С соответствующим заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель.
Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам восьмичасовых переговоров с главами регионов страны, власти приняли решение о продлении периода карантинных ограничений. Школы в Германии остаются закрытыми, работодателям настоятельно рекомендуют переводить на "удаленку" максимальное количество сотрудников. Кроме того, сохраняется запрет на встречи представителей более двух семей.
Известно также, что будет усилен масочный режим. В соответствии с обновленными требованиями, в общественном транспорте и при посещении магазинов всем следует использовать медицинские маски либо маски-респираторы типа KN95/N95 или FFP2.
По словам Меркель, пришедшая из Великобритании мутация коронавируса представляет собой "серьезную опасность". Канцлер пояснила, что в Германии т.н. "британский штамм" пока еще не является доминирующим, хотя и уже начал распространяться.
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