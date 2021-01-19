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Власти Литвы запретили Киркорову въезд на пять лет


01:36
Власти Литвы запретили Киркорову въезд на пять летФото: mediarace.info

Известный российский артист Филипп Киркоров в течение ближайших пяти лет не сможет въехать в Литву, сообщает МИД этого государства.

Как указывает дипломатическое ведомство, певца внесли в перечень нежелательных в Литве лиц.

По словам главы литовского МВД Агне Билотайте, позиция официального Вильнюса остается неизменной в отношении лиц, "публично оправдывающих оккупацию Крыма". В Литве, как других демократических странах, считают, что таких "исполнителей не следует терпеть", отмечается в заявлении министра. В результате не возникло никаких сомнений по поводу включения Филиппа Киркорова "в список нежелательных в Литве лиц".

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с предложением запретить въезд в страну российскому артисту Филиппу Киркорову, который также имеет паспорт гражданина Болгарии. В качестве причины этого указывалось, что певец не раз посещал Крыма, что можно расценивать как сознательное отрицание территориальной целостности и суверенитета Украины, т.е. незаконное оправдание агрессивной политики властей РФ.

Ландсбергис при этом подчеркивал, что участие артиста в концертах, которые организуются на территории Крыма, якобы способны нанести существенный вред нацбезопасности Литвы. По словам министра, в Вильнюсе намерены систематически давать оценку действиям всех, кого Москва стремится "использовать для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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