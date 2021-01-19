Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Литвы запретили Киркорову въезд на пять лет

01:36

Фото: mediarace.info



Известный российский артист Филипп Киркоров в течение ближайших пяти лет не сможет въехать в Литву, сообщает МИД этого государства.



Как указывает дипломатическое ведомство, певца внесли в перечень нежелательных в Литве лиц.



По словам главы литовского МВД Агне Билотайте, позиция официального Вильнюса остается неизменной в отношении лиц, "публично оправдывающих оккупацию Крыма". В Литве, как других демократических странах, считают, что таких "исполнителей не следует терпеть", отмечается в заявлении министра. В результате не возникло никаких сомнений по поводу включения Филиппа Киркорова "в список нежелательных в Литве лиц".



Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с предложением запретить въезд в страну российскому артисту Филиппу Киркорову, который также имеет паспорт гражданина Болгарии. В качестве причины этого указывалось, что певец не раз посещал Крыма, что можно расценивать как сознательное отрицание территориальной целостности и суверенитета Украины, т.е. незаконное оправдание агрессивной политики властей РФ.



Ландсбергис при этом подчеркивал, что участие артиста в концертах, которые организуются на территории Крыма, якобы способны нанести существенный вред нацбезопасности Литвы. По словам министра, в Вильнюсе намерены систематически давать оценку действиям всех, кого Москва стремится "использовать для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы".



Автор: Злата Богатова

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