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В Башкирии вводят «антиковидные паспорта»
11:20
Фото: vk.com
Власти Башкирии готовятся к запуску проекта "Антиковидный паспорт", рассказал глава региона Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства республики.
Как стало известно, документ будет выдаваться тем, кто перенес COVID-19 и имеет антитела, а также людям, которые поставили прививку.
Вакцинированные жители региона и те, кто уже переболел коронавирусом, смогут оформить документ через портал госуслуг. Как стало известно, его можно будет использовать по алгоритму QR-кода. В качестве оператора этого проекта выступает министерство цифрового развития госуправления Башкирии.
Предполагается, что введение "антиковидных паспортов" позволит решить целый ряд проблем, в частности, для жителей старше 65 лет. При наличии такого документа им больше не нужно будет соблюдать обязательную самоизоляцию. Кроме того, нововведение будет способствовать популяризации вакцинирования, рассчитывает руководство Башкирии.
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