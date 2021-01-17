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В Башкирии вводят «антиковидные паспорта»


11:20
В Башкирии вводят «антиковидные паспорта»Фото: vk.com

Власти Башкирии готовятся к запуску проекта "Антиковидный паспорт", рассказал глава региона Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства республики.

Как стало известно, документ будет выдаваться тем, кто перенес COVID-19 и имеет антитела, а также людям, которые поставили прививку.

Вакцинированные жители региона и те, кто уже переболел коронавирусом, смогут оформить документ через портал госуслуг. Как стало известно, его можно будет использовать по алгоритму QR-кода. В качестве оператора этого проекта выступает министерство цифрового развития госуправления Башкирии.

Предполагается, что введение "антиковидных паспортов" позволит решить целый ряд проблем, в частности, для жителей старше 65 лет. При наличии такого документа им больше не нужно будет соблюдать обязательную самоизоляцию. Кроме того, нововведение будет способствовать популяризации вакцинирования, рассчитывает руководство Башкирии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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