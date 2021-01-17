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СКР предлагает ужесточить уголовную ответственность для физлиц


06:40
СКР предлагает ужесточить уголовную ответственность для физлицФото: sledcom.ru

Следственный комитет России (СКР) выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, пишут "Известия" со ссылкой на замглавы ведомства Елену Леоненко. В интервью газете, которое опубликовано 18 января, также шла речь о том, чтобы ФНС сразу же после выявления предоставляла материалы о должниках и преступных схемах.

По словам Елены Леоненко, СКР выступает "за усиление уголовной ответственности для физических лиц". В случаях, когда юридические лица уклоняются от уплаты налогов в крупных размерах, им придется ответить за содеянное "и через год, и через десять лет", после того, как пройдет суд.

Вместе с тем, для индивидуальных предпринимателей, какие бы суммы они не утаивали от казны, существует достаточно маленький срок давности преступлений, он составляет лишь два года. Как подчеркнула Леоиненко, даже при размере ущерба более сорока пяти миллионов рублей ИП через указанный период с легкостью может избежать наказания. Поэтому в СКР выступили с предложением уравнять ответственность за попытки нарушить налоговое законодательство.

СКР также считает необходимым, чтобы Федеральная налоговая служба (ФНС) предоставляла следователям материалы о должниках и преступных схемах сразу после того, как они будут установлены, а также определят сумму нанесенного ущерба. Пока же налоговики направляют такого рода материалы только при условии, что должники в течение двух месяцев после выставления соответствующего требования не возместили ущерб. Леоненко пояснила, что на протяжении этих шестидесяти дней нарушители могут уничтожить документацию и успеть вывести имущество.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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