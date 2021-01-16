Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Шредер связал возвращение Крыма в состав России с расширением НАТО

07:57

Фото: aussiedlerbote.de



Как заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, возвращение Крымского полуострова в состав России произошло в связи с расширением НАТО.



Политик также подверг критике дискуссии о вступлении в альянс Грузии и Украины.



По словам Герхарда Шредера, воссоединение Крыма с РФ произошло вследствие политики расширения на восток, которой в последнее время придерживается Североатлантический альянс. Экс-канцлер ФРГ поделился мнением по этому вопросу в интервью для германского еженедельника Der Spiegel.



Шредер вспомнил о периоде, когда он являлся канцлером - с 1998 по 2005 годы. В то время многие восточноевропейские государства стали частью ЕС и присоединились в НАТО, и это "было их правом". Вместе с тем, "все не закончилось", констатировал бывший канцлер. Начались обсуждения, инициированные в первую очередь Вашингтоном, о принятии в альянс Грузии и Украины.



Подобные дискуссии германский политик расценил как стратегию окружения против России. Москва же тогда "была более открыта к кооперации с Европой и НАТО", заявил Шредер. Он также отметил, что разделяет точку зрения о том, что воссоединение Крыма с Россией можно расценивать как нарушение международного права. Однако это "не дает ответа на вопрос о причинах".



По словам Шредера, если бы Украина действительно стала членом НАТО, как того хотели в Соединенных Штатах, Севастополь бы оказался на территории западного альянса. Политик также вновь подчеркнул, что ни один российский лидер в будущем полуостров Украине не вернет.



Напомним, в прошлом Шредер уже высказывал мнение о том, что Россия никогда не откажется от Крыма.



Автор: Злата Богатова

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