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Вновь отключен первый энергоблок БелАЭС
16.1.2021 22:55
Фото: smi2.net
После срабатывания системы защиты в Белоруссии вновь был отключен от сети первый энергоблок БелАЭС.
Как заявили в Министерстве энергетики РБ, уровень радиационного фона в районе станции сохраняется в нормальных пределах.
Первый энергоблок Белорусской АЭС сегодня, 16 января, было решено отключить от сети в связи со срабатыванием системы защиты генератора, информирует пресс-служба Минэнергетики РБ. Как указано в официальном Telegram-канале белорусского ведомства, это произошло в 19:02 по местному времени (совпадает с Москвой).
Уточняется, что система защиты сработала в процессе осуществления мероприятий по опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. По данным ведомства, на первом энергоблоке тестировали системы и оборудование.
Строительство АЭС в Белоруссии велось по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. Предполагается, что БелАЭС будет включать в себя два энергоблока мощностью каждый 1 200 МВт каждый. В качестве генерального подрядчика выступает "Атомстройэкспорт", входящий в структуру "Росатома".
За период с 3 ноября, когда первый энергоблок Белорусской АЭС включили в объединенную энергосистему страны, его работа приостанавливается уже в третий раз, напоминают СМИ.
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