ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Норвегии после прививки от коронавируса умерли 23 человека
В Норвегии после прививки от коронавируса умерли 23 человека
В Германии умерли десять человек, привитых от COVID-19
В Германии умерли десять человек, привитых от COVID-19
В Индонезии количество жертв землетрясения превысило 40 человек
В Индонезии количество жертв землетрясения превысило 40 человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Вновь отключен первый энергоблок БелАЭСВновь отключен первый энергоблок БелАЭС
Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и ФинляндиейРоссия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией
По подозрению в убийстве рязанской журналистки задержан ее мужПо подозрению в убийстве рязанской журналистки задержан ее муж
Фармкомпания в Бразилии запрашивает разрешение на применение «Спутника V»Фармкомпания в Бразилии запрашивает разрешение на применение «Спутника V»
Чубайс рассказал о «грубейшей ошибке» властей России из-за углеродного налогаЧубайс рассказал о «грубейшей ошибке» властей России из-за углеродного налога

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией


16.1.2021 19:28
Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и ФинляндиейФото: vk.com

С 27 января будет возобновлено авиасообщение России с целым рядом стран: Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией.

Решение принималось с учетом эпидемиологической ситуации в указанных государствах.

Авиационное сообщение предполагается возобновить на взаимной основе, передают российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ.

Уточняется, что рейсы во Вьетнам по маршруту Москва - Ханой, как и в Индию, из Москва в Дели, будут проходить дважды неделю. Вылеты в Хельсинки будут осуществляться из Москвы и Петербурга также два раза в неделю. В Катар рейсы будут организованы по маршруту Москва - Доха, они состоятся трижды в неделю.

Известно также, что до пяти в неделю возрастет число регулярных авиарейсов в Египет. Полеты будут осуществляться по маршруту Москва - Каир.

Проинформировав о предстоящем возобновлении авиасообщения, в оперативном штабе напомнили о сохраняющейся пока необходимости бережно относиться к собственному здоровью. В этих целях рекомендуется минимизировать визиты в общественные места и не забывать о применении средств индивидуальной защиты органов дыхания и антисептиков. В случаях ухудшения самочувствия следует оставаться дома и обращаться за помощью к медикам.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Разбившийся в Индонезии Boeing попал в зону турбулентностиРазбившийся в Индонезии Boeing попал в зону турбулентности
Мэр Якутска уходит в отставкуМэр Якутска уходит в отставку
Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в АлжиреРоссийская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Алжире
Мегалодон в утробе мог поедать братьев и сестерМегалодон в утробе мог поедать братьев и сестер
Фармкомпания в Бразилии запрашивает разрешение на применение «Спутника V»Фармкомпания в Бразилии запрашивает разрешение на применение «Спутника V»

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru