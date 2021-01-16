Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией

16.1.2021 19:28

Фото: vk.com



С 27 января будет возобновлено авиасообщение России с целым рядом стран: Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией.



Решение принималось с учетом эпидемиологической ситуации в указанных государствах.



Авиационное сообщение предполагается возобновить на взаимной основе, передают российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ.



Уточняется, что рейсы во Вьетнам по маршруту Москва - Ханой, как и в Индию, из Москва в Дели, будут проходить дважды неделю. Вылеты в Хельсинки будут осуществляться из Москвы и Петербурга также два раза в неделю. В Катар рейсы будут организованы по маршруту Москва - Доха, они состоятся трижды в неделю.



Известно также, что до пяти в неделю возрастет число регулярных авиарейсов в Египет. Полеты будут осуществляться по маршруту Москва - Каир.



Проинформировав о предстоящем возобновлении авиасообщения, в оперативном штабе напомнили о сохраняющейся пока необходимости бережно относиться к собственному здоровью. В этих целях рекомендуется минимизировать визиты в общественные места и не забывать о применении средств индивидуальной защиты органов дыхания и антисептиков. В случаях ухудшения самочувствия следует оставаться дома и обращаться за помощью к медикам.



Автор: Злата Богатова

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