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Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией
16.1.2021 19:28
Фото: vk.com
С 27 января будет возобновлено авиасообщение России с целым рядом стран: Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией.
Решение принималось с учетом эпидемиологической ситуации в указанных государствах.
Авиационное сообщение предполагается возобновить на взаимной основе, передают российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ.
Уточняется, что рейсы во Вьетнам по маршруту Москва - Ханой, как и в Индию, из Москва в Дели, будут проходить дважды неделю. Вылеты в Хельсинки будут осуществляться из Москвы и Петербурга также два раза в неделю. В Катар рейсы будут организованы по маршруту Москва - Доха, они состоятся трижды в неделю.
Известно также, что до пяти в неделю возрастет число регулярных авиарейсов в Египет. Полеты будут осуществляться по маршруту Москва - Каир.
Проинформировав о предстоящем возобновлении авиасообщения, в оперативном штабе напомнили о сохраняющейся пока необходимости бережно относиться к собственному здоровью. В этих целях рекомендуется минимизировать визиты в общественные места и не забывать о применении средств индивидуальной защиты органов дыхания и антисептиков. В случаях ухудшения самочувствия следует оставаться дома и обращаться за помощью к медикам.
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